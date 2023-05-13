中国官媒批G7峰会：沉迷搞“小圈子” 影响力会变更弱

有消息称下周举行的七国集团（G7）峰会将针对中国发布相关声明，中国官媒《人民日报》星期六（5月13日）对此发表评论文章说，一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了，沉迷于搞“小圈子”，七国集团的影响力只会更趋式微。

文章指出，从七国集团近期一系列部长级会议以及美日媒体提前释放的信息看，即将在日本广岛举行的七国集团峰会跳不出挑动阵营对立的冷战思维，改不了大国富国霸凌欺压小国弱国的行事方式，摆脱不了非常浓厚的美式霸权“小圈子”色彩。

文章说，尽管七国集团仍旧习惯于摆出一副代表国际社会的架势，但随着国际格局深刻调整，七国集团全球影响力持续下降的态势难以改变。

文章认为，七国集团想向全球强推其价值观和标准，完全没有道义基础和现实支撑。美国治理乱象迭出，政治极化、社会撕裂、枪支暴力、贫富差距等痼疾加重，美式民主和人权让人大跌眼镜；日本不但一再突破“专守防卫”原则，背离日本宪法的和平理念，还违背国际法义务强推核污染水排海计划；加拿大原住民寄宿学校丑闻不断发酵。文章引述德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克犀利指出，从全球视角来看，七国集团是一个旧时代的集团。

文章说，面对影响力下降危机，七国集团非但不反思自身问题，反而热衷于强刷存在感，附和炒作美国为打压他国而制造的种种议题，给世界增添分裂和对立。七国集团还配合美国编织所谓“民主对抗威权”虚假叙事，妄图在全球煽动意识形态对立，引发国际社会普遍反感。

文章提到，在世界经济下行压力增大之际，今年的七国集团峰会抛出了一个议题——“经济安保”。从媒体报道分析看，所谓“经济安保”无非是要继续把经济问题泛安全化、意识形态化、武器化，打着“安全”的幌子推进“小院高墙”“脱钩断链”，根本目的是为了维护自身优势，千方百计遏制打压别国正常发展。

文章批评，在事关世界经济、全球发展的重大议题上，七国集团表现得无力、无能，不仅经常口惠而实不至，反倒把心思用在试图垄断发展权利、给他国发展使绊上，大搞“经济胁迫”，只能让其在国际社会更加不受待见。

文章还点名批评美国抱持冷战思维，沉迷于拉帮结派、挑动阵营对立，七国集团中部分国家投美国所好、唯美国马首是瞻，导致其日益沦为美国打压异己的工具。

文章最后说，一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了。一个团结而非分裂、和平而非动荡的世界符合全人类共同利益。七国集团的未来在于与国际社会携手，共同应对全球性挑战，共促和平发展。沉迷于搞“小圈子”，七国集团的影响力只会更趋式微。

日本媒体早前透露，本月19日至21日在日本广岛举行的七国集团峰会，联合声明中拟首次点名中国，内容将呼吁中国采取负责任行动，反对使用武力改变现状和经济胁迫。

路透社也引述一名美国官员透露，七国集团领导人将在下周峰会发表一份声明，对中国在海外交易中使用“经济胁迫”表示担忧。另有一份“经济安全声明将更多地谈到用于应对中国这些行为的工具”，包括规划和协调措施。