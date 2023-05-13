台民调：侯友宜支持度领先郭台铭12.7个百分点

国民党将在下周三（5月17日）确定2024年台湾总统征召人选，最新民调显示，新北市长侯友宜的支持度仍高于鸿海创办人郭台铭12.7个百分点。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾民意基金会星期六（5月13日）公布的最新民调显示，侯友宜支持度42.1%，郭台铭支持度29.4%，8.8%尚未决定、17.8%没意见，1.9%不知道、拒答。侯友宜领先郭台铭12.7个百分点。

民调也显示，除了45至54岁区间的选民由郭台铭小幅领先外，其他年龄层都是侯友宜不同程度领先的状态。从地理区位看，郭台铭在台北市和桃竹苗两地领先，在新北市和云嘉南有巨幅落后，其他包括中彰投、高屏澎、基宜花东金马都有九到15个百分点的落后。

此外，若从政党支持倾向来看，国民党支持者中，四成九支持侯友宜，三成八支持郭台铭；民众党支持者中，四成八支持郭台铭，三成九支持侯友宜；民进党支持者中，四成二支持侯友宜，二成四支持郭台铭；中性选民中，三成一支持侯友宜，一成八支持郭台铭。

台湾民意基金会董事长游盈隆分析，与上个月相比，侯友宜支持度下降2.8个百分点，郭台铭下降1.9个百分点，再从最近四个月侯郭民意支持度的比较可以看出，双方差距在缩小中，但侯自始至终皆维持两位数领先。最后关头，郭台铭若想超前侯友宜，只能弯道超车。

这项调查由游盈隆负责问卷设计、报告撰写，调查期间是2023年5月8日至9日两天，有效样本1076人，抽样误差在95%信心水准下约正负三个百分点。