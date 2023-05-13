郭台铭金门发表和平宣言 主张在金门与北京对话

希望争取国民党提名2024台湾总统选举的鸿海创办人郭台铭，星期六（5月13日）在金门发表“和平宣言”，除了批评民进党不断偏离“九二共识”，也强调若他当选将依据“一中各表”的原则，以金门作为两岸常设的谈判地点，与北京开启对话。

郭台铭星期六早上赴金门和平纪念园区，赞扬金门、马祖为台湾第一线牺牲，“中华民国、台湾才有今天的和平”。同时他也发表和平宣言，表示本次参选的理念是“和平”“繁荣”“清廉”，其中以和平最为重要，并直言中国大陆的“有敌意的军事行为”不是针对台湾人民，而是针对民进党政府的“种种挑衅言行”而来。

他称：“‘九二共识’包括‘一中’和‘各表’，两部分同等重要。‘一中’指的是中华民国宪法的‘一中’，也是中华人民共和国宪法的‘一中’，也是国际各种公报上所确认的‘一中’，甚至也是美国《台湾关系法》都必须承认的‘一中’。”

郭台铭认为，外界对“一中”会有不同说法，这就是“一中各表”，这就是“共识”，不只是两岸间的共识，也是历史所塑造出来，到现在没有改变的国际共识。

郭台铭批评民进党政府不断否定两岸可以和平、谈判的可能，不断破坏两岸友善互动的管道，也不断偏离“一中各表”的“九二共识”，还对“一中各表”偷梁换柱，故意代换成“两个中国”“一中一台”“一边一国”，制造族群对立，撕裂台湾，更频频操弄议题挑衅北京，才让两岸陷入如此僵局。

他直指这些都是“内外两面的政治操弄，逐步将共识改为分歧，再将分歧催化为对立”。

郭台铭主张，他若当选总统，将以“一中各表”为原则，站稳“中华民国”的立场与北京重新谈判，“我代表的是中华民国，这里就没有台湾独立的问题”，并主张将金门打造成两岸的常设谈判地点，并以此开启与北京的协商及对话。

郭台铭也说，他若当选，会立即在金门设立《八二三炮战永久纪念历史园区》，警钟长鸣，戒慎战争；积极组成跨党派、族群、世代的团队，坚守台湾的民主、自由及法治，并以“尊重2300万人既有生活方式为前提”，在金门与北京直接谈判，不要外国势力的介入。在还没谈成之前，两岸也应互相尊重，恢复双方的民间交流。

他称，自己的使命是“维护两岸正常的和平交流，在和平基础上创造台湾的繁荣幸福”。