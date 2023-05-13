TikTok据报删黎智英纪录片 美议员关切

短视频社交媒体平台、抖音海外版TikTok据报删除了一个关于香港壹传媒创办人黎智英的纪录片，并冻结上传影片的帐号，引起美国国会议员的严重关切。

综合路透社和美国之音星期五（5月12日）报道，总部位于美国密歇根州的阿克顿研究所上个月起在多个社交媒体平台上传了一部名为《香港人：黎智英为自由奋战》（The Hong Konger: Jimmy Lai’s Extraordinary Struggle for Freedom）的纪录片预告片。但阿克顿研究所5月2日说，他们的TikTok账户因为上传有关黎智英的电影内容而被平台关停。

TikTok事后回应这是一场意外，并已将该账户恢复。据《联合早报》星期六（5月13日）查询，目前可在TikTok上找到阿克顿研究所的账户，也可搜寻到纪录片，浏览量达到230万。

但这次TikTok删除黎智英纪录片的举动已引起美国议员的关切。美国国会众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席、共和党众议员加拉格尔（Mike Gallagher）以及其他12名共和党议员致信TikTok首席执行官周受资，要求获取有关TikTok内容审核政策和做法的更多信息。

黎智英2019年支持香港反修例运动，隔年涉嫌与外国势力密谋和勾结危害国家安全等多项罪名被捕。

TikTok在5月4日的一封信中告诉美国议员：“TikTok不会因为政治敏感性而审核内容，也不会应包括中国共产党在内的任何政府的要求，在美国推广特定内容。”TikTok表示，公司拥有逾5000名员工和合同制雇员，专注于美国的内容审核。