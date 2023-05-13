召回逾百万辆车 特斯拉：将远程升级可选能量回收制动强度

美国电动车巨头特斯拉中国星期六（5月13日）说，为提升消费者用车体验和用车安全，特斯拉将通过汽车远程升级（OTA）技术，让特斯拉车辆可以选择能量回收制动强度；在驾驶员长时间深度踩下加速踏板时发出提醒。这一升级是在特斯拉星期五发出中国最大规模的召回后作出的。

中国市场监管总局官网星期五发布通告，由于存在踏板相关安全隐患，特斯拉将在中国召回逾110万辆汽车，包括三款进口车型以及中国国产的Model 3和Model Y。

根据第一财经报道，特斯拉中国方面星期六说，最新作出的技术升级简单来说就是两条，第一，把驾驶模式的选择权给到消费者，车主可以决定标准使用能量制动回收，也可以像开传统油车一样开特斯拉；第二，如果油门（电门）当刹车踩，车辆会提醒。

特斯拉还说，能量回收制动是个新技术，同时也是个充满争议的话题。中国工信部曾明确表态它不是特斯拉独有，很多新能源汽车品牌都广泛配备。

所谓能量回收制动，是指车辆带动电机发电，从而在降低车速的同时回收能量。这项功能让车辆将原本会被刹车片转化为热量的能量转换成电能储存起来，以节约电量、优化续航、减轻驾驶疲劳，同时提供满足大部分驾驶场景的减速效果。

报道指出，目前特斯拉在中国已经销售的大部分电动车都没有允许驾驶员选择能量回收制动策略；同时，对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒。这些因素叠加可能增加长时间误踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的风险，存在安全隐患。

特斯拉方面说，此次通过OTA召回后，能量回收制动功能用户可以选择用或者不用。“喜欢能量回收制动的车主，可以继续选择标准模式，靠脚感控制车速，同时提升车辆10%至20%的续航能力，降低刹车盘、刹车片磨损；不习惯该功能的车主，现在也可以先选择低模式来过渡。”

特斯拉方面明确：“能量回收制动不等于刹车，驾驶员需保持良好的驾驶习惯，遇到紧急情况，需踩刹车踏板来实现制动。”