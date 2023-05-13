浙商证券总裁王青山失联逾月 以个人原因辞职

中国浙商证券公司星期五（5月12日）公告，该公司总裁王青山以个人原因，向浙商证券董事会申请辞去董事、总裁及其他相关职务。王青山此前据报失联逾一个月。

综合界面新闻、红星新闻和财新网等报道，浙商证券在公告中称，公司近日收到王青山的书面辞职报告，公司董事会在公告当天开会通过王青山辞职决议，由董事会秘书张晖代为履行总裁职务。目前，公司经营一切正常。

据报道，浙商证券“80后”总裁王青山3月31日在参加浙江省交通投资集团财务有限公司干部会议时，被“叫出会场”，此后一直未归。4月5日，浙商证券对外统一回应，“总裁在休假，其他事情暂不清楚。” 知情人士透露，王青山缺席了4月19日原定参加的公司内部会议。

浙商证券去年年报显示，王青山生于1981年12月，曾担任浙江省交通投资集团财务有限责任公司副总经理、总经理；2015年12月起出任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记。

2016年1月至2017年7月，王青山担任任浙商证券监事会主席。2017年，时任浙商证券总裁吴承根辞职被选举为董事长，时年36岁的王青山接任浙商证券总裁，并担任浙商证券董事和党委委员。

王青山2006年毕业于北京大学法学院，毕业后即进入中国证监会发行部工作，后成为时任中国证监会主席助理朱从玖的秘书。

浙江省政协副主席朱从玖涉嫌严重违纪违法，本月4日被官宣落马。朱从玖于2012年5月空降浙江担任副省长，并分管金融工作，2022年7月，朱从玖辞去浙江省副省长职务，担任浙江省政协副主席。