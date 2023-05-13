赖清德：台湾愿在“对等尊严”立场创两岸和平

鸿海创办人郭台铭在金门发表和平宣言后，民进党主席、台湾副总统赖清德也发表自己的和评论，称台湾愿意在“对等尊严”立场上和北京合作，共创两岸和平。

据台湾《上报》报道，赖清德星期六（5月13日）到屏东县的信赖之友会上说，面对和平，尽管民进党与在野党路线不同，但“和平无价，战争没有赢家”。他称，下一个阶段台湾面对北京的威胁，一定要团结合作守护台湾，促进民主和平，繁荣发展，“过去我们为民主打拼，未来为和平奋斗，就是我们未来下个阶段的使命”。

赖清德表示，“面对中国威胁，我们追求和平不会改变，不会放弃任何和平的机会”。爱、和平、非暴力是民进党创党精神，如果发动战争，不仅台湾受害，也会引起全球灾难，中国大陆也无法承受。和平符合双边利益，也符合印太地区利益，符合全球利益。

他说：“和平是大家的责任，台湾愿意在对等尊严的立场上，和中国进行合作，透过合作增加彼此的了解、理解，谅解，和解之后，创造两岸和平。”

赖清德谈到日本、菲律宾、韩国的最近对两岸局势的态度转变时，说印太地区国家要一起面对中国大陆的压力，各国都认为两岸问题不只是北京的问题，而是全世界的问题。赖清德说，“中国还没放弃武力统一台湾前，我们一定要做万全的准备，抵抗中国的侵略，保护台湾安全”。

赖清德还称，在野党认为应该要接受“九二共识”、签定和平协定，这样才能得到和平，但是大家想看看，如果接受“九二共识”，“一个中国”原则，就是走回头路，没主权的和平，不是真正的和平，例如香港、澳门，西藏，都是一个清楚的例子，“和平无价，大家都追求，但方法一定要正确”。

报道称，赖清德此番言论，也颇有针对郭台铭近日提的“和平宣言”之意。

拟争取国民党总统提名的郭台铭同一天早上到驻军前线的金门大谈“两岸和平宣言”，主张将以“一中各表”为原则，站稳“中华民国”的立场与北京重新谈判，“我代表的是中华民国，这里就没有台湾独立的问题”，并主张将金门打造成两岸的常设谈判地点，并以此开启与北京的协商及对话。