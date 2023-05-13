《环时》评中美会谈：中国人民对美已心凉

中共中央外事工作委员会办公室主任王毅早前与美国白宫国家安全顾问苏利文于维也纳会晤长达八小时，中国官媒《环球时报》对此刊登社评，称中国反应之所以“不冷不热”，是因为美国长期以来损害中国利益的作为，已让中国人民“心凉”。

《环球时报》星期六（5月13日）刊登题为《华盛顿光拿话焐不热中美关系》的社评，称美国很长一段时间以来的所作所为，一次又一次让本来对美国怀有善意和好感的中国社会失望、愤慨，让中国民众的心越来越凉。许多中国网友都不相信美国能“改弦易辙”，大量网友表示不相信华盛顿会改变对华敌视态度，尤其是在台湾问题上。

文章直言，美国既然干了这么多损害中国利益的事情，就不可能指望中国人无动于衷，甚至对你热情。文章说，中国民众眼中的美国有着三个印象：一是不愿意看到中国繁荣富强，遏制打压中国不择手段；二是不尊重、挑衅中国核心利益，阻止中国实现统一；三是言行不一，说一套做一套。文章强调，是美方不断用实际行为证实、强化着中国人的这三个印象，中国人想不这么认为都不行。

文章称，这一次的会晤是在中美之间的互信已经受到严重伤害的背景下进行的，美国在中国社会的信誉已经无限接近破产，需要进行“破产重组”。如果是中国人误会了美国，那么就请美方拿出证据证明它是个误会，否则，这既是中美关系缓和的障碍，也可能成为中美关系更加糟糕的激化因素，“人的心凉了，再把它焐热起来就要费些功夫”。

文章强调，中美关系的重要性不言而喻，而中方一直从负责任大国的立场出发，苦口婆心地劝诫美方端正对华认知，回归理性，扣好中美关系的第一粒钮扣。文章敦促美国拿出实际行动，证明自己的确在负责任地管理竞争，而不是以机会主义方式与中国打交道。“华盛顿需要清楚的是，那种想要‘吃干抹净’的美式外交，在中国这里一定捞不到任何油水。”