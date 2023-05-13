港城大校长卸任：秉持政教分离 确保大学提供安全空间

出任香港城市大学校长15年的郭位星期六（5月13日）正式退休。郭位星期五发表临别感言时说，上任后一直秉持“政（治）教（育）分离”的原则，以确保大学能提供适合教研的安全空间。

根据香港01报道，郭位卸任前发表题为“有志者，事竟成”的文章，指自己过去15年与师生、职员等并肩努力、同舟共济，克服了校园内外的挑战，更达到上任时希望城大成为教学质素优秀、研究成果出色的典范的愿境。他强调，即使卸任后也勿忘初衷，会继续与城大每一员昂首前行，实践城大精神。

郭位回想在2008年履新校长一职时，曾许下愿境，希望城大成为教学质素优秀、研究成果出色的典范，他认为过去15年，与师生努力，克服校园内外的挑战，与此同时，城大大幅扩展了教研优势和设施，也贯彻“教研究一”的核心价值，目前已实现了当时的目标，更强调城大维持在《QS世界大学排名》前50位，以及英国泰晤士高等教育（THE）前100的名次，反映城大为全球发展最迅速的大学之一。

他强调，自己至今仍不忘初衷，并感谢过去15年贡献过城大的人，并提到其内阁团队多年来“同心同德，风雨共济，齐创佳绩”，以及所有教职员的付出，才能令城大和他能顺利完成所有工作。

香港教育局局长蔡若莲本月初回复立法会质询时披露香港八大高校最高薪酬水平，其中城市大学包括校长郭位等雇员，最高年薪达915万元（港元，下同，约176万新元），连续五年成为八大高校之冠，抛开香港大学的795万元及中文大学的765万元。岭南大学最高薪的雇员，年薪仅585万元，是八大之中最低。