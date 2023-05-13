台陆委会评郭台铭和平宣言：七年来从不挑衅

针对鸿海创办人郭台铭在金门发表和平宣言批评民进党挑衅北京，撕裂台湾，台湾大陆委员会称，面对中国大陆“破坏台海和平”，台湾政府七年来一直坚持不挑衅的原则，但也不会容许北京任何“武力威胁”的说词。

据台湾《联合报》报道，陆委会在新闻稿中用四点回应郭台铭的“和平宣言”，称郭台铭在这篇宣言里明确表示，他是为了参加国民党初选征召总统候选人的竞选特别安排的一项活动。对于各政党内部的参选造势，陆委会一向不予评论。

陆委会说，两岸关系历经30多年的互动，任何人有意提出改善关系、稳定台海局势的建言，要能够可行、务实，就必需对于历年来发展历程，有完整回顾、尊重事实，才能对两岸关系现状及未来作出精准的判断。

陆委会称，大陆政府历来就是在两岸发展历程，“采取断章取义、倒因为果的谎言，企图混淆视听，掩护他们的无理行径”。北京持续不放弃在台海动武，也一再“片面破坏区域的和平稳定，威胁台湾的生存与发展”。

陆委会称，台湾政府七年来一直坚持不挑衅、不屈服的立场，不会容许北京“假借任何武力威胁的说词”，也会持续与国际间所有理念相近的国家，共同致力维护台海及区域的和平稳定。

郭台铭星期六早上到金门发表和平宣言，称现在对“中华民国”台澎金马地区，实施军机、军舰绕台，采取最有敌意军事作为，将台湾逼到战争危机边上的，就是原本应该“两岸一家亲”“同为中国人”的中华人民共和国政府。但这不是针对台湾人民而来的，而是针对目前执政的民进党“种种挑衅言行”而来的。