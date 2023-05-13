港媒：美国贝恩公司在华员工可自愿带薪休假半年

知情人士透露，美国知名咨询顾问公司贝恩（Bain & Company）允许旗下部分在华员工可自愿带着部分常薪休假半年。

香港《南华早报》星期四（5月11日）引述匿名知情人士报道，贝恩公司在中国的员工本周接获新设的“职业提升计划”通知，允许获接受加入该计划的员工请假半年“学习新技能”。员工在休假的半年期间，可获得助学金，相当于底薪的三成。员工可自愿选择加入该计划。

知情人士称，获选参与贝恩自愿补助休假半年计划的在华员工，只要不涉及利益冲突，可在休假期间到其他机构任职。若是届时获得的工资低于行情的25%，贝恩公司则将发给底薪40%的补贴。

在贝恩公司提出相关献议前，中国警方上月突击搜查该公司上海办事处，并对公司员工问话。英国《金融时报》当时报道称，中国警方在突击检查中，取走多部电脑和手机，但没有拘留任何人。贝恩表示正根据情况与中国当局合作。

另一家美国顾问公司美思明智集团（Mintz Group）北京办事处3月也被突击检查，五名中国籍员工被拘留，办事处暂停运作。中国外交部称，有关公司涉嫌非法经营罪，正进一步调查中。

报道称，贝恩公司同意在华员工可参加自愿休假半年的计划，是否与北京当局的搜查和法规管控趋严有关尚不得而知，但业界透露，中国新修订的“反间谍法”将于7月生效，接二连三的搜查，已对顾问咨询行业在中国的发展前景蒙上阴影。