韩正见荷国王和首相：中欧无利益冲突

正在欧洲访问的中国国家副主席韩正于当地时间10日至12日访问荷兰，并分别与荷兰国王威廉亚历山大及首相吕特会谈。韩正向荷兰领导人说，中欧没有利益冲突，更多的是优势互补。

据新华社星期六（5月13日）报道，韩正向亚历山大说，中荷关系保持健康稳定发展，双边贸易额逆势增长；当前经济全球化遭遇一些困难，但大趋势不可逆转。中荷在绿色低碳、气候变化等领域有很大合作空间，应携手努力，共迎挑战。不同文明国家之间要相互尊重、相互理解、相互支持，在交流中谋共识，在合作中促共赢。

据中方新闻稿，亚历山大表示，荷中在可持续发展和环境保护方面，应进一步加强合作，促进全球碳中和与减排。

韩正在与吕特会谈时，指近年来，中荷双方本着相互尊重、相互信任的精神，携手应对挑战，共同确保全球产供链稳定，为两国和世界经济作出了贡献。当前中国经济企稳回升势头好于预期，必将助力全球经济复苏，也将为中荷务实合作提供更广阔空间。中国愿与荷兰广泛沟通，巩固互信，共同探索新形势下合作走向，推动中荷关系健康发展。

韩正说，中欧之间没有根本利害冲突，更多的是优势互补，中国愿通过务实合作推进中欧关系更好发展。

新华社报道称，吕特表示，当今世界问题很多，中国的作用不可或缺，期待荷中交往快速恢复，愿深化双方务实合作，加强气候变化领域的科技合作。

韩正访问荷兰期间，还分别会见了阿斯麦公司和阿克苏诺贝尔公司负责人，并考察了飞利浦公司阿姆斯特丹总部。

荷兰半导体制造商阿斯麦是全球第一晶片光刻机制造商。荷兰早前加入美国对中国限制晶片制造出口的行列，禁止向中国出售最先进的半导体设备，以限制中国能够获得的技术。