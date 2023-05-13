大湾区青年航空业实习计划首批学员抵港受训

大湾区青年航空业实习计划的首批38名学员星期五（5月12日）抵港，接下来将接受50个星期的培训。

香港运输及物流局局长林世雄在星期六（13日）刊发的网志中写到，为培训更多青年人投身香港及中国大陆的航空业，香港特首在2022年《施政报告》提出，香港国际航空学院（航空学院）会与大陆航空培训院校合作，于今年开始互派青年到两地机场实习。这是大湾区青年航空业实习计划的源起。

林世雄介绍，计划下的首批38名学员，年龄介于19岁至21岁，全部来自位于珠海的广东科学技术职业学院。他们都是修读空中服务员专业，已掌握航空业的基础知识和技能。他们将留港接受为期50个星期的课堂培训，并到机场不同岗位实习，学习办理登机手续、接机及登机服务等与旅客接待相关的机场运作流程。

他说，实习计划的首年名额共450个。负责举办这个实习计划的航空学院已接洽大陆多所提供航空培训的院校。他们对于实习计划也表示欢迎和支持。广东省另一所院校的实习生预计将于第三季抵港，未来将有更多大陆学生能透过实习计划到香港国际机场观摩学习。

林世雄说，截至去年底，航空学院已为超过1200名来自大陆机场的员工，提供与客运大楼和飞行区运作及管理相关的课程和挂职培训，当中约150名学员来自大湾区。和过往不同的是，这次实习计划的对象是年纪较轻的大专学生。

他说，港府一直支持香港国际航空学院发展成为区域航空培训中心，既可以为香港充实人才库，也可以令香港成为区内航空专业人员的摇篮，有利香港和大湾区航空业的持续发展，巩固和提升香港作为国际航空枢纽的地位。