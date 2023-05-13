中国多地官宣5月20日仍可办理领取结婚证

今年5月20日恰逢星期六，中国多地官方宣布，虽然当天不是工作日，但民政局仍将为有需要的新人办理结婚登记手续。

据光明网星期五（5月12日）报道，据成都市民政局微信公众号，5月20日成都的婚姻登记处依旧开放。准备在这一天登记结婚的新人们，可通过天府市民云APP“成都婚事通”、四川政务服务网站“婚姻登记网上预约”“成都民政”微信公众号进行线上预约。

据郑州晚报微信公众号，郑州市民政局日前已下发《关于做好“5·20”结婚登记工作的通知》，请各开发区、区县（市）民政部门积极响应群众需求，安排婚姻登记处5月20日正常办公。想在当天领证的市民朋友如有疑问，可拨打各婚姻登记处电话咨询。

据武汉市民政局微信公众号，根据《武汉市人民政府办公厅关于全市部分公共服务窗口延长服务时间的通知》，武汉各婚姻登记处均增加了周六延时服务，延时服务期间的工作时间为上午9时至下午4时，法定节假日采取预约服务方式。

据河北省民政厅微信公众号，石家庄市印发《关于做好5月20日婚姻登记工作的通知》，进一步提升婚姻登记便民利民服务水平，满足广大青年“5.20”结婚登记需求。全市婚姻登记机关5月20日正常办理婚姻登记业务，各婚姻登记机关应通过张贴公告、新闻媒体等多种形式对群众进行提前告知，最大限度满足适婚青年婚姻登记需求。

据深圳市民政局微信公众号，深圳市婚姻登记机关全天上班为市民办理结婚登记，同时呼吁广大新人理性看待婚姻登记“好日子”，避免“扎堆登记”。

据东莞发布微信公众号，为了满足广大准新人的需求，东莞全市23个婚姻登记处将在5月20日当天全天正常办公，增加婚姻登记预约数量，合理分配各时段预约量，最大限度满足婚姻登记需求。

据佛山市民政局微信公众号，为最大限度满足人民群众婚姻登记需求，5月20日全市婚姻登记机关统一延长服务时间，为新人幸福“加码”。