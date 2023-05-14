中国4月份新增贷款和社融增量环比断崖式下降

中国央行星期四（5月11日）公布的数据显示，4月份人民币贷款增加7188亿元（下同，约1383亿新元），社会融资规模增量为1.22万亿元，月底社会融资规模存量同比增长10%，同时广义货币供应量（M2）同比增长12.4%。

据《华尔街日报》报道，贷款和社融增量与3月份比出现断崖式下降，社融存量增速持平，M2温和放缓，同时贷款和M2也不及预期。

报道称，这进一步印证经济在年初报复性回暖后，后续复苏动力不足，但这也和季节性因素有关：因考核需求，银行一般会在季度末、年中和年底冲刺贷款。

此前3月份人民币贷款增加3.89万亿元，社会融资规模增量为5.38万亿元，月底社会融资规模存量同比增长10%，同时M2同比增长12.7%。

1月份人民币贷款增加4.9万亿元，突破去年1月份的历史最高3.98万亿元，创历史新高；社会融资规模增量为5.98万亿元，仅次于去年1月份的历史最高6.18万亿元，为历史次高；M2同比增12.6%，创2016年4月份（当时为12.8%）以后的新高。不过，社会融资规模存量同比增长9.4%，连续第四个月放缓。

1月份相关数据激增，主要是防疫措施放开后中国平稳度过感染期，居民生活和企业生产回归正常，实体经济资金需求大幅增加。同时，也有银行年初“早投放、早受益”的理念驱动。

若和去年同期低基数比，今年4月新增贷款、社融增量和M2增速有所增长，但社融存量增速小幅下降。

去年4月份正值上海因冠病疫情而全城封城，导致当月新增贷款和社融增量断崖式下降。其中，新增贷款从前值3.13万亿元降至6454亿元，社会融资规模增量从4.65万亿元降至仅9102亿元，月末社会融资规模存量同比增长10.2%，M2增长10.5%。

此外，4月份信贷远不及预期，M2稍稍低于预期。

据《华尔街日报》对经济学家的调查，中国4月份新增银行贷款可能降至人民币1.33万亿元，M2同比增12.5%。

中国央行同时公布，4月底狭义货币（M1）同比增长5.3%，增速比上月末和上年同期均高0.2个百分点，流通中货币（M0）同比增长10.7%。

此前3月底M1同比增长5.1%，M0同比增长11%。