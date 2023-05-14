去年第四季度日产汽车在华销量同比下跌42.7%

日产汽车（Nissan）2022年第四季度在中国销量为20.7万辆，同比下滑42.7%；全年在华销量为104.5万辆，同比下滑24.3%。

据财新网报道，日产汽车星期四（5月11日）发布2022年财报和2023年一季报，显示上述变化。

日产汽车在2022年实现10.59万亿日元（约1000亿新元）营收，同比增加25.8%；实现2219亿日元净利润，同比微增3%。2022年公司实现销量330.5万辆，比2021年减少14.7%，除了在日本销量同比增加6.1%外，日产汽车在中国、北美、欧洲等区域都出现销量下滑情况。

在星期四举行的业绩会上，日产汽车首席运营官古普塔（Ashwani Gupta）解释，销量下滑主要受在华生产因疫情中断、物流受阻、半导体短缺等因素影响。2022年第四季度，日产汽车在中国产量下降54.8%至17.7万辆。

中国是日产汽车最大的市场，销量占比超过三分之一。日产汽车乘用车产品在中国主要由合资公司东风日产生产、销售。东风日产近年销量不振，2021和2022年全年销量分别同比下滑11.04%和14.04%。

报道称，东风日产表现低迷，问题不仅出在生产和运输环节。2020年来，中国汽车市场迅速向新能源转型，东风日产却行动迟缓，2022年下旬才推出首款纯电车型。