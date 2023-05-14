郭台铭周日中午宴请国民党中常委 台媒：争取党内支持

台湾在野的国民党预计在来临星期三（5月17日）公布总统人选，积极争取征召提名的鸿海创办人郭台铭除了通过大型造势活动，争取蓝营支持者支持外，星期天（5月14日）中午也将宴请国民党中常委。台媒报道称，他此举争取国民党支持的意味浓厚。

据中央社星期天上午报道，国民党总统人选即将出炉，预计在星期三的中常会上宣布总统参选人。可能的人选包括在党内呼声极高的新北市长侯友宜，以及近日不断通过大型造势活动，极力争取国民党征召的郭台铭。

支持郭台铭的国民党立委陈玉珍早前曾宴请国民党党内立委，并邀请郭台铭到场与会，台湾半导体巨头联电荣誉副董事长宣明智星期一（5月8日）晚也再度宴请国民党立委，郭台铭同样到场致意。

据《菱传媒》星期四（5月11日）报道，当晚出席的立委包括陈玉珍、王鸿薇、江启臣、郑正钤、林思铭、马文君、万美玲、郑天财、张育美，以及“挺侯大将”谢衣凤、林为洲、游毓兰；此外，还有四位立委参选人徐巧芯、李彦秀、张斯纲，以及前苗栗县长徐耀昌。

为持续替郭台铭争取支持，宣明智也将在星期二（5月16日）宴请国民党中常委。但在此之前，郭台铭星期天中午将率先以本人名义宴请中常委；国民党党内人士判断，郭台铭此举持续争取支持的意味浓厚，也代表他参选的决心。

据报道，郭台铭的餐叙时间订于星期天中午11时30分，并引述不具名的国民党中常委说，这场餐叙是郭台铭亲自致电邀约。

这位中常委也说，近日郭台铭阵营动作频频，包括郭台铭与宣明智分别邀约中常委餐叙。不过他说，国民党此次的总统提名，中常会已授权由党主席朱立伦征召，所以中常委对人选相对没有太多决定权；若只是交换意见，或是请益党内意见看法，一起聚餐吃饭也不是不行。