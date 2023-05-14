港特首：公共卫生安全是国家安全之一

香港特首李家超强调，公共卫生安全是国家安全的其中一个主要部分，政府为此致力改善医疗服务，包括在本财政年度拨款约900亿港元（约154亿新元），以提高临床服务等。

综合《明报》和《大公报》报道，香港大学医学院内科学系星期六（5月13日）举行成立100周年庆祝活动，李家超在活动上致辞时说，公共卫生安全是国家安全的其中一个主要部分。因此，政府致力改善医疗服务，包括提出基层医疗蓝图和扩展地区医疗服务，并于本财政年度拨款约900亿港元予香港医院管理局，较上年度增近6%。

李家超进一步说，增加的资源主要用于临床服务中治疗严重疾病、增加医院病床、新增送药服务，以及推动遥距医疗服务等。

另一方面，医务卫生局局长卢宠茂致辞时说，人口老化为香港医疗人手方面带来严峻挑战，而冠病疫情突显了相关问题；政府对此积极应对，除了吸引非本地医生赴港外，也增加香港本地医科生的学额，以及拨款改善医学院的教育设施。

港大医学院内科学系系主任谢鸿发说，内科人手在疫情期间最为短缺，期盼疫情后可以纾缓人手不足的压力。他说，医学院早前前往英国招聘医疗及科研人员，目前至少收到有两人应征想加入内科学系团队，并相信会陆续收到不同医疗人才的履历。