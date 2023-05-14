黑龙江原副省长王刚任中共交通运输部党组成员

中共交通运输部党组书记调整后，该部再新增一位党组成员。官方通报，前不久才卸任黑龙江省副省长职务的王刚，已出任交通运输部党组成员。

据中国交通部官网消息，中共交通运输部党组星期四（5月11日）召开会议，传达学习中央政治局会议精神和总书记习近平在河北雄安新区考察并主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会时的重要讲话精神。交通运输部党组书记、部长李小鹏主持会议。党组成员徐成光、王刚、赵冲久、宋志勇、费东斌出席会议。

这显示此前担任黑龙江省副省长的王刚，已履新交通运输部党组成员。

据《黑龙江日报》报道，黑龙江省第十四届人大常委会星期五（5月12日）召开会议，决定免去王刚的黑龙江省副省长职务。

公开信息显示，王刚今年52岁，山东龙口人，哈尔滨工业大学航天学院固体力学专业研究生毕业，工学博士，研究员级高级工程师。

王刚在早年时任职哈尔滨工业大学，2004年开始任职黑龙江省交通厅，历任建设管理处副处长、调研员，科技教育处处长等职。2011年7月，他任黑龙江省高速公路管理局局长。

2015年12月，王刚任黑河市副市长，2018年5月任黑河学院党委书记，2021年4月调任齐齐哈尔市代市长，后任市长。2021年12月，他任齐齐哈尔市委书记。

今年1月，王刚当选黑龙江省副省长，负责城市建设、国土开发保护、交通运输等方面工作。此次履新交通运输部，是王刚首次离开黑龙江任职。

交通运输部党组书记在星期三（5月10日）调整，69岁的杨传堂卸任，63岁的中国前总理李鹏长子、交通运输部部长李小鹏兼任交通运输部党组书记。