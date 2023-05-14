港建制动员撑区议会改革 活动主办方已收集百万个签名

香港多个建制派团体和政党联合组成的“香港各界撑完善地区治理大联盟”，早前发起支持区议会改革的签名活动。大联盟星期天（5月14日）公布，截至星期六（5月13日）晚上8时已收集超过119万名的民众签名。

据《星岛日报》报道，大联盟自上星期起在全港十八区摆设街站，协助宣传香港特区政府的区议会选举改革方案，以及收集民众支持方案的签名。

兼任大联盟总召集人的港区全国人大代表、香港立法会最大党民建联主席李慧琼说，大联盟在过去10天开设了4921个街站，并对于在短时间内收到逾百万个签名感到鼓舞。

李慧琼说，这显示民众充分支持改革方案，不希望重演2019年的区议会乱象。她说：“得到大多数香港市民的支持，必将为社会长治久安打开全新局面，重塑区议会职能。”

港府5月2日宣布大幅度改革新一届区议会，将直选议席由以往的九成减至两成，以防止激进政治立场人士进入议会。

在新方案下，今年年底举行的新一届区议会将会有470名区议员，由委任议员、地区委员会界别选举产生的议员、区议会地方选区选举产生的议员，以4:4:2的比例组成。另有27名当然议员。

其中，直选议席将由以前的452个大减至88个。全港分为44个选区，采用双议席单票制，由当区选民选出。参选者须获参选的选区不少于50名选民，以及当区“三会”（扑灭罪行委员会、防火委员会和分区委员会）各三名委员提名。

新一届区议会也将效法特首和立法会选举，引入资格审查，无论是透过直选、委任抑或地区委员会互选产生的区议员，都要经由香港政务司司长领导的资格审查委员会确认是爱国爱港人士。当局也会引入履职审查机制，加强区议员问责性。