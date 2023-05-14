港媒：港公共图书馆疑下架多名港政治学者著作

香港媒体报道，香港公共图书馆官网上已搜索不到多名香港政治学者的著作，包括国际关系学者沈旭晖、香港中文大学政治与行政学系副教授马岳等人。

网媒“香港01”星期六（5月13日）报道，在香港公共图书馆官网搜寻沈旭晖、马岳、香港立法会法律界前议员吴霭仪、前香港岭南大学文化研究系客席副教授许宝强，以及香港政治学者方志恒的名字，全部都显示“没有符合的检索结果”，即有关作者的书籍可能已被下架。

报道称，部份作者的著作曾在香港公共图书馆的推荐名单中，例如许宝强的《限富扶贫：富裕中的贫乏（新编）》《缺学无思：香港教育的文化研究》《告别犬儒：香港自由主义的危机》《批判式教学碰上新世代青年：中港台教育研究》，马岳的《香港80年代民主运动口述历史》，以及沈旭晖的《亚洲政治运动场》。

在香港公共图书馆官网搜索上述书籍，也显示“没有符合的检索结果”。

此外，香港民主党前立法会议员邝俊宇是爱情小说作家，他的小说曾在香港公共图书馆中上架，包括2017年出版的《有一种幸福叫守护》，但如今在香港公共图书馆官网上已搜索不到其著作；已故香港支联会前主席司徒华的著作《大江东去：司徒华回忆录》以及《起看星斗》，同样在香港公共图书馆官网上搜索不到。

负责管理香港公共图书馆的康文署回复香港01查询时说，香港公共图书馆会不时检视及注销不符合馆藏发展的书籍，内容可能违反国家安全或香港法律的书籍都会立即下架以作检视。