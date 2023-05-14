广州去年常住人口下降逾7万人 官方称阶段性收缩

统计数据显示，中国广东省会广州市2022年常住人口减少了7万6500人，为20年来首次出现负增长。广州官方称，此次是受疫情、春节叠加影响，大量市外务工人员选择离穗观望，造成全市常住人口规模出现阶段性收缩。

综合澎湃新闻和华商网报道，广州市统计局星期五（5月12日）发布的《2022年广州市国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年末常住人口1873万4100人，同比减少7万6500人，下降0.41%。

广州市统计局称，2022年末广州市常住人口占全省人口总量的14.8%，继续保持全省第一大市的位置。

针对常住人口下降情况，广州市统计局称，2022年末，在中国全国人口负增长85万人的背景下，广州遭受抗疫以来最严峻的疫情，叠加春节因素的影响，大量市外务工人员选择离穗观望、提前返乡；外来人口在短时间内的部分回流，造成全市常住人口规模出现阶段性收缩。

广州市统计局指出，根据运营商通信数据，截至今年2月底，去年12月广州市流出的人口基本已经返回，回流率达94.32%。另外，2月以来，“广州人多”的词条屡次飙上热搜，广州地铁单日客流量创下新高，广州对人口的吸引力逐步恢复，跨市人口继续流入广州的态势显现，常住人口规模回归增长趋势明显。

除了广州，去年北京、上海和深圳的常住人口也均出现下滑，四大一线城市均录得负增长。其中，上海减少13万5400人，北京减少了4万3000人，深圳则减少1万9800人。广东省3月底公布的统计数据也显示，广东省去年常住人口减少了27万2000人。