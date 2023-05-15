郭台铭向韩国瑜致歉 盼不错过团结机会

积极争取国民党提名参选台湾总统的鸿海创办人郭台铭透露，他与前高雄市长韩国瑜会面时，为四年前国民党总统初选分裂向对方致歉，并强调四年前错过一次团结的机会，四年后的今天，不会也不能错过第二次。

郭台铭星期天（5月14日）下午在社交媒体脸书发文说，“今天见到韩国瑜市长很开心，能对四年前的事情，当面向韩市长表达我由衷的歉意”。

郭台铭说，他和韩国瑜都对“中华民国”的前途、两岸情势的稳定、台湾经济的发展，表达深沉的忧虑。

郭台铭也说，四年前错过了一次团结的机会，四年后的今天，不会也不能错过第二次，并强调他将穷尽一切力量，促成“凝聚最大力量，下架贪腐集团”的期许，完成人民共同赋予的重大使命。

“让台湾安全，人民有钱，往更好的未来改变，捍卫中华民国，台湾安居乐业！”

郭台铭在贴文中附上了他与韩国瑜两人双手握手的照片；在照片中，两人都身穿白衣并面带笑容。

韩国瑜星期天晚上也在脸书发文说，郭台铭夫妻与他语重心长聊了很多，包括台湾的竞争力、教育与人才培养，以及台湾未来的走向等。

韩国瑜写道：“选举年年有，政治人物来来去去，但2024年的总统大运，是瞬息万变的国际情势中，中华民国国运的转捩点。四年前的教训告诉我们，初选是队友间队长的选拔，不是队友间的厮杀。”

韩国瑜说，无论谁当队长，参与选拔的队员都要彼此支持、维系团队，没有队友彼此相互支持、分崩离析的球队，只会让球迷再次失望。

据台湾《联合报》报道，郭台铭和韩国瑜自2019年国民党总统初选后就产生芥蒂，从此两人未再有交集。但报道认为，如今郭台铭想代表国民党参选2024总统大选，“取得韩国瑜的支持，对郭台铭而言，为重中之重”。

国民党未来一周预计将宣布总统参选人，星期三（17日）的中常会可能会有结果。

