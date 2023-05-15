中国官媒母亲节前夕发文讲述习近平与母亲生活细节

中国官媒央视网在母亲节前夕刊文，讲述中共总书记习近平与其母齐心之间的生活细节，强调习近平“在好家风中成长，从人民中走来”，真正做到了不负人民、不负“娘的心”。

央视网上星期六（5月13日）晚间发布题为《永不负 “娘的心”》的文章，刊出习近平与母亲齐心的合影，以及在他办公室书架上摆放的与家人的合照等。

齐心为习近平缝制的针线包，上面绣着“娘的心”三个字。（央视网）

文章首先讲述1969年时不满16岁的习近平远赴陕北梁家河插队前，母亲齐心为他缝制针线包的故事，针线包上绣上了“娘的心”三个字。

文章转述齐心说，家的孩子们到哪都是最朴素，并提到习近平小时候穿姐姐旧衣服的故事。

齐心和子女们在1972年冬的合影。前排右起：齐桥桥、齐心、习安安。后排右起：习近平、习远平。（央视网）

文章还分享齐心怀念丈夫习仲勋的文章《仲勋，我用微笑送你远行》中的内容，表示他们夫妇爱孩子，但不娇惯孩子，用“工作好、学习好、一切事情都处理好”的座右铭影响子女。

习仲勋、齐心夫妇和子女在一起。（人民网）

文章也提到，习近平办公室摆放着他与夫人彭丽媛搀扶着母亲的照片，以及习近平难忘小时候母亲背着他到书店买《岳飞传》，给他讲精忠报国、岳母刺字的故事，他“记住了‘精忠报国’四个字，并将其作为一生追求的目标”。

齐心2001年春节与没能回家团聚的习近平通电话。（央视网）

文章称，习近平从陕北一个小村庄的村支书到最高领导人，兢兢业业、夙夜在公成为工作常态，经常因为工作不能陪伴母亲，2001年春节，远在福建的习近平没能回家同父母团聚，齐心与习近平通电话时得知习近平因为工作无法陪他们过年，反而感到欣慰，认为“只要你把工作做好了，就是对爸爸妈妈最大的孝心。”

习近平陪母亲齐心散步。（人民网）

文章最后强调，习近平“在好家风中成长，从人民中走来”，始终把人民放在心中最高位置，真正做到了不负人民、不负“娘的心”。