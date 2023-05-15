中联办港澳办批美CECC吁制裁港国安法法官

香港中联办和中国国务院港澳办星期天（5月14日）相继发文，批评上星期发布的美国国会涉港报告呼吁制裁《香港国安法》法官。

美国国会及行政当局中国委员会（CECC）上星期四（11日）发布报告，呼吁美国政府制裁香港国安案件主审法官，原因是这些法官削弱香港的法治和独立司法机关，并指他们“任意关押1000多名政治犯”。

香港中联办在官网上批评这份报告肆意抹黑香港国安法和特区司法制度，“叫嚣对香港国安法法官实施制裁，是对我国内政和香港事务的又一次粗暴干涉，是对香港法治精神和司法制度的无理指责，我们对此表示坚决反对和严厉谴责，坚定支持特区司法机关和司法人员依法独立公正履职”。

中联办发言人强调，《香港国安法》坚持法治原则和人权保障，打击的是极少数危害国家安全的犯罪分子，保护的是香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由，并说：“香港特区司法机构根据基本法和香港国安法的规定，以事实为依据、以法律为准绳，遵循法定程序秉公独立办案，对涉国安案件作出客观公正的处理。”

港澳办也在官网强调，香港特区司法独立绝不允许美国政客干涉，中央政府坚定支持和全力保障香港特区司法机关和司法人员依法独立公正履行职责。

中国外交部驻港公署和香港特区政府也在上星期五（12日）批评美国国会及行政当局中国委员会的这份报告。