港媒统计：香港图书馆两年多下架195项涉政治资料

香港媒体统计发现，香港公共图书馆涉及政治题材和人物的录影资料及书籍，在过去两年多内已有四成下架，当中有不少是在过去一年内被移除。

《明报》星期一（5月15日）报道，该报在2020年底起就香港公共图书馆馆藏资料，整合了468项涉及政治题材及人物的录影资料和书籍，发现目前至少有195项资料已下架，即有四成在两年多内下架，当中96项是在过去一年内被移除。

《明报》也统计发现，在香港审计署4月发表报告建议香港公共图书馆加强检视馆藏，以维护国家安全后，香港公共图书馆本月初起即有多项资料被下架，包括政治学者及有政党背景者的作品。

网媒“香港01”上星期六（5月13日）报道，香港公共图书馆网站已搜索不到多名香港政治学者的著作，包括香港中文大学政治与行政学系副教授马岳、国际关系学者沈旭晖的作品，疑似被下架。

对此，负责管理香港公共图书馆的康文署应询时说，当局会不时检视及注销不符合馆藏发展的书籍，涉嫌可能违反国家安全或香港法律的书，都会立即下架以作检视。

《明报》引述香港资深大律师、行政会议成员汤家骅说，图书馆有权考虑决定陈列什么书籍，外界难以置评，但认为公共图书馆在可行情况下可清楚解释准则。

汤家骅说，图书馆应尽量让读者接触多元作品，除非书籍有很大问题，否则“不应随随便便自我审查”；他也说，即使书籍涉及分裂或煽动意图，图书馆单纯藏有或向读者提供此类书，本身并无犯罪目的，干犯罪行机率不高。

香港都会大学人文社会科学院助理教授罗乐然则说，经历数年前的社会运动及舆论冲击后，如今政府处理大众接收资讯的态度变得审慎，并认为图书馆下架资料或会让市民产生猜疑。