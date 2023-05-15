人民日报发文：人口红利没消失 人才红利正形成

中共中央机关报《人民日报》刊发评论文章，强调中国“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成，未来随着人口素质提高，人口资源的优势将进一步促进全要素生产率提高，为高质量发展提供人力资本支撑。

《人民日报》星期一（5月15日）在头版刊发署名“仲音”的评论文章，题为《全面认识、正确看待我国人口发展新形势》。

文章写道，人口是中国现代化建设最基本的支撑，要实现社会主义现代化，必须全面提升人口素质，“归根结底要激发14亿多人民的力量”。

文章认为，中国总人口增速明显放缓，生育水平持续走低，老龄化程度加深，“少子老龄化”将成为常态，是经济发展特别是工业化、城镇化发展到一定阶段的客观结果，也是世界尤其是发达国家普遍面临的问题。面对新形势，必须完善新时代人口发展战略，努力实现人口高质量发展，掌握经济社会发展的战略主动。

文章指出，全面认识、正确看待中国人口发展新形势，需要以辩证的思维看待人口变化对经济社会发展的影响，加强人口形势研判、分析和政策应对。

文章写道，中国人口基数大、人口众多的基本国情没变，超大规模国内市场优势将长期存在，人口与资源环境仍将处于紧平衡状态。同时，人力资源丰富仍是中国的突出优势，接受高等教育的人口已超过2.4亿。

文章据此指出，中国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成，发展动力依旧强劲。未来随着人口素质的提高，人口资源的优势将得到有效发挥，会进一步促进经济发展方式转变、产业结构升级、全要素生产率提高，为高质量发展提供有效人力资本支撑。

文章最后强调，人口问题是必须稳妥处理的重大战略问题，坚持人口高质量发展，强化人口发展的战略地位和基础作用，创造有利于发展的人口总量势能、结构红利和素质资本叠加优势，就一定能促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实基础和持久动力。

中共总书记习近平本月5日主持召开二十届中央财经委首场会议时，也强调维护人口安全，努力保持适度生育水平和人口规模，建立健全生育支持政策体系，积极应对人口老龄化等。