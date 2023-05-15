中国央行继续加量续作MLF 维持货币宽松基调助力经济复苏

中国央行通过中期借贷便利（MLF）净投放250亿元（人民币，下同，约48亿新元）中长期资金，连续净投放超过经济学家的普遍预期。此举显示在复苏动能趋弱之际，央行维持宽松政策不变，并寄望能向宽信用传导为经济增长助力。

彭博社报道，根据中国央行公告，星期一（5月15日）开展了1250亿元一年期MLF操作，利率仍持稳在2.75%；本期MLF的到期规模为1000亿元。这是中国央行连续第六个月加量续作MLF；而此前根据彭博调查的经济学家预估，本次仅为等额续作。

在年初银行贷款井喷后，中国上周公布的4月信贷增幅和社融规模远低于预期，也不及前月。此外，4月制造业活动出现了数月来的首次萎缩，疲软的通胀数据也显示国内需求受限。在此背景下，货币政策有望维持宽松基调。

另一方面，流动性在银行间市场大量淤积，同业存单等市场利率加速下行，表明中国央行无需大力加码资金面，但政策仍需继续发力向实体经济传导。

彭博社引述华创证券分析师周冠南分析说：“月中税期临近，央行还是需要适当投放流动性，提前预防资金面可能出现的波动。”

周冠南也说，但是“当下资金面维持宽松，无需大量投放资金。且同业存单利率最近大幅走低，市场对MLF的资金需求亦不高”。

中国央行星期一还通过逆回购操作小幅净回笼20亿元，逆回购中标利率维持在2%。盘初中国银行间市场质押式回购利率继续回升，其中七天回购利率上涨近15个基点至约1.96%；10年国债活跃券收益率上涨一个基点至2.7125%；境内外人民币在隔夜下跌后暂时企稳。

中国近期要求商业银行自星期一起下调部分存款利率上限，进一步降低银行负债成本，这也点燃了市场对降息的预期。彭博亚洲经济学家团队此前认为，疲软的通胀开启降息窗口，银行下调存款利率也暗示政策利率将会下调。

不过，星期一MLF操作维持利率不变，或表明降息并非当务之急。

“眼下降息还显得早了些，二季度经济数据表现应该还会偏强，而且目前银行净息差较低，降息空间不大”，澳新银行资深中国策略师邢兆鹏说，近期下调部分存款利率上限更多是被动应对净息差收窄，而非为调降政策利率做出准备。