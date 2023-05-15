解放军西部战区司令员：依托一体化战略体系提升备战打仗水平

中国解放军西部战区上将司令员汪海江在官媒撰文称，中国来自外部的打压遏制随时可能升级，只有抓紧巩固提高一体化国家战略体系和能力，整合各领域战略力量、资源和手段，全面做好军事斗争准备，才能在重大考验中“稳坐钓鱼台”。

据“学习时报”微信公号消息，汪海江星期一（5月15日）在中共中央党校主办的《学习时报》发表题为《依托一体化国家战略体系和能力提升战区备战打仗水平》的文章。

文章首先强调，必须扣牢实现建军一百年奋斗目标的中心任务，全面加强练兵备战，全面提高打赢能力，开创一体化国家战略体系和能力建设新局面。

文章具体谈到，中国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，特别是一些西方国家对中国遏制、围堵、脱钩、打压和军事威胁，带动中国各领域安全威胁突发性、联动性、多变性进一步增强，军事领域的全局性、敏感性、风险性凸显，易向政治、外交等领域传导，经济、科技、网络等其他领域风险向军事领域外溢压力也在增大。

因此，必须以总体国家安全观为指导，以一体化国家战略体系和能力为支撑，军事手段与其他手段紧密配合，系统提升应对战略风险、维护战略利益、实现战略目的的整体实力。

文章指出，世界军事竞争格局发生重大变化，军事强国纷纷布局大国博弈背景下的高端战争，乌克兰危机爆发后，初步展现出“混合战争”新形态，军事战与政治战、金融战、科技战、网络战、认知战相互交织，推动战争对抗从传统向非传统领域延伸，集中表现为冲突各方综合国力、战争潜力与军事实力的全面较量。

文章判断，中国来自外部的打压遏制随时可能升级，只有抓紧巩固提高一体化国家战略体系和能力，最大限度整合各领域战略力量、资源和手段，打通国家经济、科技实力和综合国力向先进战斗力、体系对抗力的转化路径，全面做好军事斗争准备，才能在风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验中“稳坐钓鱼台”。

文章还说，“军事手段是实现伟大梦想的保底手段，军事斗争是进行伟大斗争的重要方面”，要“把握政治引领这个根本”，坚持军事服从政治、战略服从政略，善于从政治高度思考和处理军事问题；要“把握打赢能力这个指向”，坚持边斗争、边备战、边建设，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，锻造敢打必胜的精兵劲旅。

对于依托一体化国家战略体系和能力提升战区备战打仗水平，汪海江写道，要着力发展人民战争战略战术，加强战区战略整体运筹，把有限的军事行动主战场与广阔的国家战略博弈空间连接起来，牢牢把握战略主动权。

他还说，要坚持在新兴技术转化上下功夫，密切跟踪人工智能、信息网络、航空航天等尖端科技发展，打通高新技术向先进战斗力的转化路径；坚持在科技支前转型上下功夫，推动地方参战支前由人力物力向智力能力、由硬杀伤向软打击转变，让网络参战、信息支前、科技支撑成为人民战争的重要形式。

文章最后指出，要加强军事力量常态化多样化运用，把备战与止战、威慑与实战、战争行动与和平时期军事力量运用作为一个整体加以运筹，在军事演习、维权维稳、国际维和等行动中，发挥军事力量塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争的战略功能，有效应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势。