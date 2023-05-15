郭台铭自认获国民党征召几率近百分百

鸿海集团创办人郭台铭自认，他获得国民党征召参选2024年台湾总统选举的几率近乎百分之百。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，郭台铭星期一（5月15日）上午到苗栗市玉清宫参拜后，被问及是否有信心能够获得国民党内提名参选2024年台湾总统选举时说，他有99.9999%的信心，并强调只要他能代表国民党出来选，一定坚持给台湾不一样的未来。

郭台铭星期一上午出席苗栗县工商发展投资策进会举办的新蓝海世代交流分享会，及与苗栗县泛蓝议员座谈后，转往苗栗市玉清宫参香，苗栗县长钟东锦、县议长李文斌、前苗栗县长徐耀昌及苗栗市长邱镇军等地方人士陪同，也有不少协会、团体闻讯到场，为郭台铭加油打气。

郭台铭在参拜后接受媒体联访，被问到国民党可能于星期三（17日）宣布2024年党内总统提名人选，若是最后没出线会否支持新北市长侯友宜，郭台铭说“团结都不一定会赢，更何况分裂，所以我们一定会团结，放心”。

对于有媒体问若没被国民党提名，会否像钟东锦一样参选到底？郭台铭一笑泯之，并称鸿海集团提供家有0到6岁幼童的公司员工，每名孩童每个月1.5万新台币（约651新元）的津贴，强调儿童是台湾未来的希望，为了下一代幸福，他承诺一定尽全力努力。

钟东锦虽已不具国民党员资格，但他始终以蓝营大兵自居，对于是否支持郭台铭代表国民党参选总统，钟东锦说，国民党最终提名谁，他就支持谁。

徐耀昌则说，他与郭董的胞弟郭台强是十多年的老兄弟，若郭台铭能够获得国民党提名参选下届总统，他责无旁贷一定会全力辅选，毕竟有“自己人”在中央政府，对苗栗未来的财政、建设会有正面的效益。