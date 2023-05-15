美媒：美中恢复对话 北京铺路旧金山APEC习拜单独会面

美媒报道分析，美中最近恢复对话的驱动力之一，是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会，同时称北京希望为中国国家主席习近平出席该会议并与美国总统拜登单独会面铺平道路。

据《华尔街日报》星期一（5月15日）报道，美国国家安全顾问沙利文上周在维也纳与中共政治局委员、中央外办主任王毅进行了超过八小时的会谈。同时，美国驻华大使伯恩斯也与中国外长秦刚和商务部长王文涛在北京会面。

报道引述中国暨南大学国际关系学教授陈定定分析，上周的会晤对于打破过去几个月的僵局非常重要。他表示，美中都希望稳定两国关系，双方都不希望关系继续恶化，问题是如何做到这一点。

截至目前，北京在气球事件后一直搁置美国国务卿布林肯访华事宜的重新安排。报道引述一位美国官员说，关于重新安排的布林肯访华行程可能何时成行，沙利文和王毅未讨论具体日期。另外，中美两国政府均已讨论了美国商务部长雷蒙多和财政部长耶伦可能访华之行。

《华尔街日报》报道分析，对北京方面来说，美中恢复对话的驱动力之一是定于11月在旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会；相关中国官员表示，北京希望为习近平出席该会议并与拜登进行单独会面铺平道路。

拜登早前告诉记者，在安排与习近平对话方面已经取得进展，但未透露两人何时可能对话。这两位领导人上一次会晤是在去年11月于印尼峇厘岛二十国集团（G20）主要经济体峰会前，那是拜登就任美国总统以来两人的首次面对面会晤。