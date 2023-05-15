分析：泰国大选结果不会影响中泰关系

泰国选举结果已经出炉，反对党前进党成为最大赢家。对于这项变化，分析人士说，无论执政党怎么变化，中泰关系不会受到影响。

据法新社报道，前进党党魁披塔早前在记者会上说，他已邀请五个反对党包括为泰党一起组建执政联盟。在星期天（5月14日）的选举中，前进党的得票最高。

第一财经引述一位泰国政局观察人士分析，无论执政党怎么变化，中泰关系不会受到影响，“过去如此，现在也是如此”。

泰国商务部数据显示，外国投资者今年一季度在泰国总投资额330亿泰铢（下同，约13亿新元）。其中，中资领跑在泰国的外国投资，总额达109.87亿泰铢。

普华永道中国企业融资与并购部和全球跨境服务合伙人张平平向第一财经说，在中泰1975年建交后，中企对泰国的投资量并不是很大。进入21世纪后，尤其是受益于“一带一路”等政策利好，无论是绿地投资还是并购建厂，中企在泰国的投资于2015年之后势头迅猛。

张平平也说，就营商环境而言，无论在人口、经济成长、便利程度、劳动力水平等领域，泰国对中企的吸引力不小。

对于近年来中企在泰国的投资，普华永道泰国税务高级经理汪元卿认为，印象最深的是中国车企的蜂拥而至，“无论是整车企业还是零配件企业，中国车企出海泰国特别火热”。

目前，泰国已成为东南亚第一大汽车制造国和全球第十大汽车生产国。全球几乎所有领先的汽车制造商都在泰国建有生产线。仅在2022年，泰国的汽车工业体量就增长11.7%，其汽车产量达到每年188万辆。