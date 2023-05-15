信息技术类成中国年度“最吸金”本科专业

数据显示，与信息技术领域有关的专业，成为了中国年度“最吸金”的本科专业。

据澎湃新闻报道，中国国家统计局5月9日发布2022年城镇单位就业人员平均工资数据。该数据显示，在2022年无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业都是年平均工资最高的行业，其后为金融业、科学研究和技术服务业。

这项分析结果与麦可思研究院即将发布的《2023年中国本科生就业报告》（简称《就业蓝皮书》）高度契合。《就业蓝皮书》显示，2022届本科毕业生十大高薪专业，几乎都被与信息技术紧密相关的计算机类、电子信息类专业占领。

根据《就业蓝皮书》，2022届本科毕业生月收入最高的本科专业是信息安全，其后是信息工程、数据科学与大数据技术、软件工程，应届毕业生起薪均超7000元（人民币，下同，约1346新元）。

高薪排行榜排名第五至10位的专业，分别为电子科学与技术、微电子科学与工程、网络工程、物联网工程、电子信息科学与技术、自动化。

从上述10个专业所属的专业类来看，五个属于计算机类，四个属于电子信息类。

报道称，月收入仅是衡量毕业生就业质量的重要指标之一，就业满意度、工作与专业相关度、离职率和毕业后主要从事的职业等，也是本科毕业生就业质量的重要参考指标。

结合2022届本科毕业生毕业半年后月收入排前十位专业，《就业蓝皮书》分析显示，十大高薪专业中，网络工程、微电子科学与工程、信息工程的就业满意度较高，均超80%；软件工程的工作与专业相关度较高，高达81%；微电子科学与工程、信息安全的职业稳定性更好，离职率较低，分别为12%、14%。互联网开发人员、计算机程序员、电子工程技术人员是2022届十大高薪本科专业的毕业生毕业后主要从事的职业。

从2013届至2022届这10届本科生的就业数据来看，网络工程、软件工程已连续10年进入本科高薪专业前10榜单，信息工程、信息安全近10年来均上榜九次，物联网工程、电子科学与技术均上榜七次。信息安全专业的薪资已连续九年位居榜首。近九年来，该专业大学毕业生的薪资，从2014届的5026元上涨至2022届的7579元。

值得关注的是，2016年开始招生的数据科学与大数据技术专业，首次上榜就冲到了高薪排行榜的第三位。数据科学与大数据技术作为一个交叉性很强的专业，主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能，是2015年中国教育部公布的新增本科专业，首批申请开设该专业的仅北京大学、对外经济贸易大学和中南大学三所高校，于2016年招生。