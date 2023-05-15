香港迪士尼连续八年亏损 下月中开园六七天

香港迪士尼乐园最新年度业绩报告显示，乐园连续八年录得亏损。香港迪士尼也宣布，将从下月中起恢复开园六天或七天。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》和香港电台等报道，冠病疫情重挫香港旅游业，香港迪士尼乐园星期一（5月15日）公布2021年10月至2022年9月财政年度的业绩报告，数据均显示乐园财政表现自疫情逐步改善，但仍未能完全扭转劣势；净亏损虽收窄12%至21亿港元（下同，3.58亿新元），盈亏表现已是三年疫情中最佳，但乐园已连续八年录得亏损。

香港迪士尼乐园行政总裁莫伟庭说，乐园面对持续疫情而逆风处处，但获得股东、员工及市民的坚定支持，仍能见到业绩有全面改善。

根据香港迪士尼乐园最新年度业绩报告，乐园全年业务收入上升31%至22亿港元。未扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）则为负8.61亿港元，按年改善11%。受疫情持续影响，香港游客是乐园的入场来源，总入场人次回升至340万，按年增加22%。

值得注意的是，香港迪士尼乐园2022财政年度获华特迪士尼延取专利权费，后者也将所提供的周转信贷，由21亿港元增至27亿港元。翻查资料显示，该周转信贷于2017年因乐园扩建而预留，并首次于2020财政年度动用，当年香港迪士尼亏损近27亿港元，是园方开幕以来最大亏损。

莫伟庭说，奇妙梦想城堡和去年中登场的多媒体夜间城堡汇演，是扭转业绩的关键。他也说，乐园检视巿场状况并适时调整营运模式，由下月中起，乐园将每星期营运六天或七天，即取消目前每周逢星期二及星期四关闭措施，目前也暂无任何提高票价的计划。

莫伟庭还说，迪士尼好莱坞酒店将于7月中重开，华特・迪士尼与米奇老鼠铜像“创梦家”将在10月揭幕，至于全球首个及最大型的《魔雪奇缘》主题园区将在11月开幕。