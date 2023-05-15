中国电竞队剑指本届杭州亚运会金牌

电子竞技将是本届杭州亚洲运动会的正式赛项，身为东道主的中国电竞队剑指这枚金牌。中国国家电竞亚运集训队拟任主教练李拓说，他对这批运动员给予厚望，将全力争取赢得金牌。

据澎湃新闻星期一（5月15日）报道，李拓曾在2018年雅加达亚运会表演项目中率领中国队赢得电竞王者荣耀项目金牌。这次再次挂帅，李拓坦言感到光荣和骄傲。

他认为，当下最大的挑战是从众多优秀选手中选出最终的参赛名单，“这次亚运集训队有22名选手，都有一定的实力，面临的挑战是如何能在这么多强劲选手中挑出最合适的，并快速地磨合”。

李拓说，选拔的标准是多维度的，“不会单以对抗赛的成绩直接决定”。

根据计划，2023年KPL王者荣耀职业联赛春季赛总决赛之后，日前入选国家集训队大名单的选手都将开拔到位于深圳的电竞国家集训队基地，进行线下的封闭集训。

为了全身心地投入到国家集训队工作中，李拓及其他拟任教练组成员悉数放弃了手头俱乐部的工作。此外，集训团队也聘请了体育心理学的专家，全程随队帮助选手建立稳定而强大的心态。

谈及亚运会的目标，李拓对这批队员抱有很大期待，“肯定是希望能拿到金牌的。对于他们的精神面貌，包括能传递给青少年什么样的信息，我觉得应该是积极、阳光、向上的正面形象，能够让大家感受到我们团结和坚韧的团队精神”。