王毅与匈牙利外长会面：重拾冷战思维不利欧洲长远发展

匈牙利外长西雅尔多星期一（5月15日）在中国北京分别与中共政治局委员、中央外办主任王毅，以及中国国务委员兼外长秦刚会面。王毅与西雅尔多会面时强调，中国支持欧洲战略自主，重拾冷战思维和制造集团对抗不利于欧洲长远发展。

中国外交部在官网上公布，王毅强调，中国的发展壮大是和平力量的增长，是全球稳定因素的增强。

中国外交部说，王毅赞赏匈牙利奉行对华友好政策，表示这符合匈牙利国家和人民利益，符合中欧共同利益，也符合时代发展潮流。“匈牙利始终客观友善看待中国的发展，双方相互尊重、相互信任、相互理解、相互支持，推动两国关系进入历史最好时期。”

王毅说，中国愿同包括匈牙利在内的欧盟国家一道，共同维护好真正的多边主义，推进国际关系民主化进程，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

秦刚与西雅尔多会面时则说，希望欧盟继续奉行积极、务实的对华政策。中国外交部公布，秦刚与西雅尔多也就乌克兰等问题深入交换了意见。

秦刚形容中匈是经得起考验的好朋友、好伙伴，并说中国愿继续从战略高度、长远角度谋划双边关系，同匈牙利一道保持高层交往，深化战略互信，拓展友好互利合作，增加人文交流往来，坚定支持彼此核心利益和重大关切，共同应对各类风险挑战。

西雅尔多本月15日至16日会出席在浙江省宁波市举办的中国—中东欧国家博览会。