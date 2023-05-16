俄总理与被制裁大亨据报将访华出席商业论坛

知情人士透露，俄罗斯总理米舒斯京下周将率领政府代表团前往中国，与被制裁的俄罗斯大亨一同出席商业论坛。

据彭博社星期一（5月15日）引述知情人士报道，米舒斯京和俄罗斯负责能源事务的副总理诺瓦克（Alexander Novak）将于5月23日出席在上海举行的中俄商业论坛。这将是米舒斯京自2020年就任俄罗斯总理以来首次访华，也是2019年以来首个主要俄罗斯商业领袖代表团访华。

知情人士称，与米舒斯京一同访华的还有俄罗斯亿万富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）。另外，俄罗斯化肥业大亨古尔耶夫（Andrey Guryev）和梅尔尼申科（Andrey Melnichenko）、管道制造商Dmitry Pumpyansky，以及钢铁和矿业巨头谢韦尔钢铁公司的摩尔达首夫（Alexey Mordashov）也受到邀请。

知情人士说，这些企业可能派代表出席，但目前不清楚有多少家企业的领导人会亲自出席会议。这些企业领导人受到美国及其盟国的制裁。一些石油和天然气公司的领导人预计也会出席这场论坛。

论坛议程显示，会议的其中一个关键议题是作为双边合作驱动力的能源合作，其他主题包括农业、工业、交通运输和数字化等。

一名知情人士透露，中国国务院总理李强预计将在上海出席论坛后，与米舒斯京就经贸协议举行会谈。

报道称，俄罗斯和中国都对此次论坛的筹备保持低调，双方均未正式宣布米舒斯京将参与该论坛，也没有公布同行人员。

卡内基国际和平基金会的非常驻学者斯皮瓦克（Vita Spivak）认为，这次论坛预计会强化莫斯科和北京之间经济合作蓬勃发展的论述，尽管俄罗斯已被多个国家实施制裁。“在经济领域，与地缘政治类似，俄罗斯正积极加强对中国的依赖，并正在成为北京的小伙伴。”