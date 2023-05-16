台立法院长访美 据报与美众院中国委员会成员会面

正在美国华府访问的台湾立法院长游锡堃，据报与美国众议院中国问题委员会成员会晤，讨论台美经济安全等议题。

据彭博社星期一（5月15日）引述知情人士报道，游锡堃当天下午与美国联邦众议院“中国问题特别委员会”成员会面，讨论深化美台经济与安全连结。该委员会的主席加拉格尔（Mike Gallagher）曾多次关切美国对台军售交货延宕问题，并呼吁华府加强对北京吓阻。

委员会一名幕僚当天向台湾中央社证实双方会面的消息，并称双方讨论台美如何通过经济往来、安全协助深化合作关系，也谈论了美国国会如何协助台湾抵抗北京的武力进攻。这名幕僚称，此次会面也能协助委员会更好了解台湾立委的想法。

报道还提到，有人当天早上目击游锡堃现身美国众议院议长麦卡锡办公室，但麦卡锡向媒体表示他本人没有与游锡堃会面。

报道称，游锡堃今年2月曾访问华府，出席国际宗教自由峰会。相较当时大方与媒体接触，这次游锡堃再访华府明显低调许多，公开行程只有星期二（16日）出席哈德逊研究所（Hudson Institute）活动，并与《华盛顿邮报》专栏作家罗金（Josh Rogin）、维吾尔裔律师特克尔（Nury Turkel）谈论捍卫民主议题。

至于游锡堃此次访华府，美国国务院是否安排官员会面，美国国务院首席副发言人帕特尔（Vedant Patel）星期一在媒体简报会上说，没有任何访问或会面的消息可以宣布。