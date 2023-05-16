港府据报将扩大人才清单至50项专业应对人才荒

香港媒体报道，香港特区政府为解决多个行业“人才荒”的问题，星期二（5月16日）将扩大“香港人才清单”，从目前的13项专业大幅增至50项。

据网媒“香港01”报道，香港政府星期二拟公布将人才清单扩充近三倍至50项专业，其中医疗领域的13个医疗专业都会上榜，包括医生、牙医、牙齿卫生员、护士、助产士、中医、药剂师、职业治疗师、物理治疗师、医务化验师、视光师、放射技师等。

建筑业是另一个上榜的大界别，涉及土木工程、屋宇装备、工地、机电、测量等领域；另一界别是针对推动香港发展成中西文化交流中心，一些从事艺术推广、文化遗产修复的专才也会纳入新清单。

不过，上述领域被列入清单并不意味着这些领域的专业人士不用通过考试就能到港就业，而是由相关政策局与相关界别商议在注册制度下，让外地专才到港就业。

报道称，不论中国大陆或海外，只要属于清单上列明的专才，都可成为人选。据悉，纳入清单的专业，仍需符合香港的注册制度。

港府在2018年制订首份人才清单，以更有效地吸引高素质人才。在2021年检讨后，清单目前涵盖13项专业，都是香港当前至中期经济发展最需要的人才，如精算师、资深金融科技专才、创新及科技专家、造船师、创意产业及表演艺术专才等。

符合人才清单所列专业的申请者，将受惠于“一般就业政策”“输入内地人才计划”及“优秀人才入境计划”。在上述计划下，雇主在招聘这些领域的人才时，无需证明企业面临招募困难；申请人经评核后，到香港前也无需事先获得聘用，就可携同受养人到港定居。