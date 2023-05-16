钟南山：中国约11至12亿人感染过冠病

中国工程院院士钟南山说，中国全国大概有85%的人感染过冠病病毒，约有11亿至12亿人。

据中新社报道，钟南山星期一（5月15日）下午在来瑞特韦上市后临床研究启动仪式上说，无论有症状还是没有症状，如果体内冠病病毒对应的抗体增高，就说明人体曾被感染过。从这个角度看，根据测定，中国全国大概有85%的人感染过冠病病毒，约有11亿至12亿人。

他指出，根据相关实验室研究和新加坡等地的真实世界研究，冠病病毒感染后产生的抗体能在四至六个月的时间内起到保护人体的作用；但如果面对奥密克戎变异株XBB，其保护力可能会减弱，“从去年12月算起，实际看现在已经是到了这个时间了。”

钟南山称，下一步应对冠病病毒感染，一方面还需要研发能覆盖XBB变异毒株的疫苗，包括mRNA疫苗和重组蛋白疫苗，这些疫苗主要是要针对一些特殊人群，比如免疫低下或有其他严重基础病的老年人；另一方面，一旦感染了冠病，应给予及时药物治疗，能大大降低死亡率。

他也指出，目前在广州流行的主流冠病病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是冠病病毒感染者。

不过，他认为，此前各地预测今年4月底到5月初会有一个疫情小高峰。从观察情况来看，大部分人已全剂量接种了疫苗，起到了很好的防重症作用。