中国脱口秀演员涉侮辱军人被无限期停演

中国笑果文化脱口秀演员HOUSE（李昊石）被指演出时使用的言辞侮辱解放军，引起网民愤怒，目前已被无限期停止演艺工作，笑果文化被立案调查。

微博用户“不愿透露姓名的曼联球迷天某”5月13日爆料：“某脱口秀演员（我就不点名了）说自己领养了两条野狗，这两条狗给他的感觉很不一样，他见到这两条野狗的时候天某正在追松鼠。别的够让他感觉很萌很可爱，萌化了。这两条野狗让他想起来八个字，‘作风优良，能打胜仗’。”

这名用户还说：“你们这个破梗侮辱了人民子弟兵。”

事件在网络传播发酵后，多个“笑果”“HOUSE”相关词条在星期一（5月15日）下午登上微博热搜榜。

涉事演员李昊石当天在个人微博发文道歉，称自己“深感愧疚和后悔”，在演出中使用了非常不恰当的比喻，给观众造成了不好的感受和联想，将为此承担责任，停止一切演艺，深刻反省，重新学习。

笑果文化同日发布声明称，已无限期停止李昊石后续一切演艺工作，并称因李昊石在演出中有不恰当比喻，引起观众争议，公司向社会大众表示真诚的歉意。

笑果工作人员接受极目新闻采访时还称，“是他（HOUSE）在表演中临时加了内容”，HOUSE演出中的争议内容并不在事前审核的文本内，“如果在的话，公司肯定能够看出来”。

另据《北京日报》报道，北京市文化执法总队当天上午通过网络巡查获知此事，已对笑果文化立案调查。

事件也引发中国多家官媒批评，《解放军报》旗下的社交媒体账号“钧正平”在官微发文说，“低格调的搞笑，无底线的放纵，博眼球的娱乐，不知止的欲望，对文艺有百害而无一利！ ”

人民日报微博账号当晚也评论称，“脱口莫脱轨，玩梗须有度。片面追求笑果而不惜踩线，就陷入了误区。心有所畏、言有所戒、行有所止，这应是职业底线，更该成为行业共识。价值观立得端，言行才不会跑偏。”

《北京日报》的评论强调，脱口秀被称作“冒犯的艺术”，追求针砭时弊、刺中痛点，但“创造不是乱造，自由也有边界”，倘若今天不拉响警报，那么日复一日中，底线失守，敬畏消解，令人“细思恐极”。