中国4月规上工业增加值同比增5.6%低于预期

中国4月份全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，大幅低于增长预期，但比3月份的3.9%增幅有所加快。

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖星期二（5月16日）公布了上述数据。4月份的数据虽然远低于路透社分析师调查的10.9%预期，但已是2022年9月以来取得的最高增速。

分三大门类看，采矿业增加值同比持平，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%；装备制造业增加值同比增长13.2%，比上月加快5.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长6.6%；股份制企业增长4.4%，外商及港澳台商投资企业增长11.8%；私营企业增长1.6%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长85.4%、69.1%。

今年1至4月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.6%，比1-3月份加快0.6个百分点。4月份，制造业采购经理指数为49.2%，企业生产经营活动预期指数为54.7%。

4月份的社会消费品零售总额为3万4910亿元（人民币，约6704亿新元），同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点；环比增长0.49%。

另外，中国的房地产开发投资持续下降，从1至3月份的5.8%跌幅，扩大至4月份的6.2%。数据显示，全国商品房销售面积37636万平方米，同比下降0.4%；1-4月按建筑面积计算的新开工面积也比去年同期下降了21.2%。

官方也公布了失业率数据，4月份全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。不过，年轻人失业率持续居高不下。数据显示，16-24岁劳动力调查失业率为20.4%，比3月份的19.6%上升了0.8个百分点。