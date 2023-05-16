柯文哲：郭台铭自认有八成自信被国民党征召

台湾民众党主席柯文哲星期一（5月15日）透露，鸿海创办人郭台铭对被国民党征召为总统参选人有“八成的自信”，并认为，郭台铭成功出线后，可能会考虑如何与柯文哲合作。

综合台湾中央社和《联合报》报道，柯文哲上星期三（5月10日）晚间曾与郭台铭会面，这场会面引起外界猜测两人可能时隔四年再度商讨合作。

柯文哲星期一在节目“新闻面对面”上受访时说，他10日与郭台铭夜会时，曾当面质疑国民党征召总统参选人存在“没有比赛规则”的问题，但郭台铭的回应令他吓一跳，因为郭台铭自认有“八成的自信”会被征召。

主持人谢震武询问柯文哲，新北市长侯友宜和郭台铭谁比较有胜算，柯文哲坦言“看不出来”，认为国民党整个征召候选人的过程都是密室黑箱；他也直言，比赛还是要有规则，“不然到时候一定会出问题”。

节目来宾询问，柯文哲曾说参选总统机率是99.99999%，外界猜测，若郭台铭最后代表国民党参选总统，会希望柯文哲不要参选2024总统选举，就是0.00001%的变数。

柯文哲表示，郭台铭没有这样讲，而是称“不要把话讲死”。对此，柯文哲解读，是指郭台铭出线后，会转过来再看看怎么合作。

来宾询问郭台铭夜访的目的为何时，柯文哲认为，应该是杠杆作用，借此可对国民党内部表示，郭台铭可以整合大家，是最好的候选人。

至于民众党未来在立委选举是否有与国民党谈合作的空间，柯文哲指出，区域立委他不晓得要怎么合作，因为在民进党现任立委选区中，国民党没人、民众党也没人；若要共推找无党籍参选人，必须要提早作业，但时间上不容易。

当被问及是否可能与郭台铭合作时，柯文哲认为机率不高。他指出，郭台铭现在有国民党这个包袱，没办法随便去和人家合作。正因如此，柯文哲说，他对外界的询问，都是回应“DNA都不一样，要怎么合作”。

柯文哲星期二（16日）在南天宫再被问及若郭台铭最后无法出线，会否与他合作时，柯文哲回应，团结一切可团结的力量，其实在台湾也不是说谁和谁合作，“在所有议题上我们都可以合作”。另外对于副手人选，柯表示尚未确定。