国民党中常委发连署书吁朱立伦征召郭台铭

国民党主席朱立伦预计星期三（5月17日）揭晓台湾总统选举参选人征召人选，随着“郭侯内战”即将见分晓，蓝营内部“挺郭”“挺侯”对峙氛围更加紧绷，国民党中常委提交连署书，要求朱立伦征召鸿海创办人郭台铭为2024台湾总统总提名人。

综合台湾《联合报》和壹萍新闻网报道，国民党中常委沈智慧星期一（15日）早上起草连署书，提案“建请党主席朱立伦，征召郭台铭为2024为国民党为2024总提名人”。

连署书提出六点征召郭台铭的理由。连署书说，民调及网络声量显示郭台铭已领先拟参选人，特别是几场造势活动，地方反应热烈，说明郭台铭是2024最有胜选能力的人。

连署书称，郭台铭在疫情最严重的时刻采购BNT疫苗守护民众生命，受台湾大多数民众肯定。连署书认为，郭台铭过去的历练和能力尤其在台美及两岸关系上，有坚强人脉可稳定两岸关系、拓展国际关系。而且，郭台铭提出和平、繁荣、清廉的口号，普受各界肯定和赞许。

连署书还说，郭台铭长期认同国民党，支持“中华民国”的未来，理念与国民党相同。连署书最后提到，郭铭各界关系人脉深厚，可以协助国民党整合“非绿力量”，共同努力赢得总统及立委大选。

沈智慧星期天（14日）在会见郭台铭后受访时曾说，“我们（中常委）的共识就是，认为郭台铭会是最强的候选人”，并重申3月22日中常会只是授权朱立伦在总统提名方面采取征召的方式，至于朱立伦提出的人选，将要经中常会讨论后决定，更说若最后提名侯友宜，“会有很多中常委做意见表达”。

不过，挺侯的国民党立委赖士葆星期二（16日）说，中常会早前已通过将征召总统候选人的权力给主席，提名人选不需要再通过中常委，因此既定步骤完成，明天宣布就过了。中常委可以发表意见，但权力还是在朱立伦。