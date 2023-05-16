蔡英文：伙伴关系是应对大陆威胁最有效防御措施

台湾总统蔡英文说，台湾与理念相近国家的伙伴关系，是应对中国大陆威胁最有效的防御措施。

根据台湾总统府发出的新闻稿，蔡英文星期一（5月15日）应民主联盟基金会邀请，以录影方式于第六届哥本哈根民主高峰会发表演说。这是蔡英文连续第四年受邀在哥本哈根民主峰会发表专题演说。

蔡英文致词提到，自从去年峰会以来，外界看见威权政权带来更多威胁。为了扩大影响力，这些政权积极运用影响力操作，侵蚀对民主体制和自由的信心，并利用错假消息及认知战在海内外分化大家。

她批评大陆在经济和政治上，对不同意或质疑其行为的国家、组织及个人升高胁迫手段。民主联盟基金会和主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），因为捍卫人权及支持台湾被北京制裁。

蔡英文称，前美国联邦众议院议长佩洛西访台后，台湾民主基金会及国际合作发展基金会被中国大陆政府列入制裁名单；今年稍早，她过境美国后，更多组织和个人被制裁。她认为，必须保持团结，遏制并阻止这种行为。

蔡英文称，今日民主蓬勃的台湾，是坚定实践以良善治理为内涵的民主而获得的成果。台湾的经验不只述说维护民主的生活方式，也表达台湾勇于承担维护区域与世界和平稳定的责任。

蔡英文说，土耳其强震后，台湾民众慷慨解囊、政府派遣顶尖团队协助救灾，台湾人民也对乌克兰展现爱心；从提供人道援助到透过绿能保护地球，从教育交流到协助重组全球供应链，台湾不只具有地缘政治重要性，也被视为国际社会不可或缺的一员。

她表示，自从上次峰会后，面临的挑战更为艰巨。在冠病疫情趋缓、世界经济复苏之际，面对来自威权政权更为强硬的手段以侵蚀民主；在台湾，安全和民主体制每天都受到中国大陆军事和各种形式作战的威胁。

蔡英文称，在台湾因应北京威胁之际，与理念相近国家的伙伴关系即是最有效的防御措施。她强调，台湾人民对民主的承诺是前所未有的坚定；台湾人民深知民主是永久且唯一的路。只要携手团结一致，必能让彼此更强大。

哥本哈根民主高峰会主办单位民主联盟基金会，是丹麦前总理、前北约秘书长拉斯穆森于2017年成立的非政府组织，基金会于2018年召开首届哥本哈根民主高峰会。2023年哥本哈根民主高峰会于5月15日至16日以实体及视讯混合形式举行。