中国网信办清理“入民日报”等仿冒新闻帐号

中国国家网信办在新一轮网络专项行动中重点关注短视频平台、热搜热榜等重点流量环节，清理了包括“入民日报”在内的一批仿冒新闻单位帐号。

据中国网信网星期一（5月15日）发布的消息，中国国家网信办近期开展“清朗·规范重点流量环节网络传播秩序”专项行动，紧盯短视频平台、热搜热榜等重点流量环节，压实平台主体责任，全面清理违规采编、违规转载、炮制虚假新闻等扰乱网络传播秩序信息，全面排查处置仿冒“新闻主播”等违规账号。

根据通报，4月6日以来，各网站平台开展自查清理工作，截至目前，集中清理仿冒新闻单位、新闻主播账号10.7万个，清理虚假新闻信息83.5万条。

网信办称，一段时间以来，扰乱网络传播秩序的现象时有发生，有的通过伪造新闻演播室场景、模仿专业主持人播报、滥用AI虚拟主播等手段，伪装权威新闻媒体，以假乱真误导公众；以剪贴、拼凑等手段，炮制涉社会案事件、国际时政等热点议题相关虚假新闻，挑动网民情绪，博眼球、蹭流量。

针对这一问题，各网站平台认真落实专项行动部署，集中处理了“入民日报”“人民曰報网”“央广新闻TB”等仿冒新闻单位账号，“某某说资讯”“某某时报”“某某说天下”“主持人某某”等仿冒“新闻主播”账号，“胡鑫宇被‘光头’失手打死”“第六次中东战争打响”等典型虚假新闻信息。