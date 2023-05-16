中国统计局：当前经济不存在通缩

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖星期二（5月16日）说，当前中国经济不存在通缩，总的来看，下阶段也不会出现通缩。

根据中国经济网报道，付凌晖在国新办新闻发布会上分析说，从CPI（消费者价格指数）的情况来看，今年以来，CPI同比涨幅总体上是回落的，4月份同比上涨0.1%，涨幅比上个月回落了0.6个百分点，CPI走低主要是一些阶段性因素影响。

付凌晖说，一是食品价格的回落。随着气温的转暖，鲜菜、鲜果供应增加，市场价格有所回落。同时，生猪市场供应总体充足；二是能源价格降幅扩大。今年以来，受到世界经济复苏乏力、全球能源价格总体上趋于回落，对国内居民消费汽柴油价格输出型影响显现，4月份CPI中，能源价格同比下降5.4%，比上月降幅有所扩大。

三是国内部分耐用消费品降价促销。今年以来，受到汽车优惠补贴政策去年底到期影响，国六B的排放标准在今年7月份切换，车企降价促销力度加大，带动了价格的下行。四是上年同期对比基数走高。上年同期受到疫情冲击，猪肉价格进入到上涨周期等因素的影响，食品价格涨幅扩大。同时，由于国际地缘政治冲突、全球疫情影响，去年国际油价高涨，带动了CPI中能源价格上升。

付凌晖称，在价格中食品和能源由于受到短期因素影响，往往波动会比较大，看价格总体的状况，更重要的还要看核心CPI。从核心CPI的状况来看，4月份同比上涨0.7%，涨幅和上月相同，总体保持基本稳定。从核心CPI目前的情况来看，目前0.7%的涨幅和疫情前相比还是偏低的，很重要的原因是服务需求仍在恢复中，相关价格涨幅跟过去相比偏低。

他分析说，从下阶段情况来看，CPI同比涨幅阶段性低位运行还会持续。一是因为中国经济社会恢复常态化运行以后，供给需求都在改善，但是需求的恢复相对于供给改善仍显不足；二是国际输入性影响可能还会持续；三是翘尾因素减弱。

付凌晖强调，总的来看，价格涨幅低位运行是阶段性的，随着扩大内需政策显效、经济活跃度提升，就业逐步改善、收入增加、消费信心增强、消费场景恢复拓展，将带动CPI涨幅回到合理水平。

中国4月份CPI涨幅降至两年多来最低水平，生产价格指数（PPI）则连续第七个月下降。分析认为，这两项最新经济指标，连同本周疲软的贸易数据以及最近制造业活动萎缩的数据，显示中国国内需求仍然疲弱，中国经济复苏的力度可能正在减弱。