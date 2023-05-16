国民党据报周三征召侯友宜为台湾总统候选人

知情人士透露，台湾最大在野党国民党星期三（5月17日）将提名新北市长侯友宜作为2024年台湾总统参选人。

据彭博社星期二（5月16日）引述知情人士报道，国民党将会在星期三正式宣布提名侯友宜作为国民党总统参选人，与台湾副总统、民进党候选人赖清德角逐2024总统大位。

知情人士称，选择征召侯友宜，而非鸿海创办人郭台铭的原因是，因为侯友宜在民调中更具优势，且得到党内立法委员和地方首长更广泛的支持。

谈到提名的问题，侯友宜星期二并没有正面证实上述消息，只说不管结果如何，他都尊重党的“节奏和规定”。

国民党发言人林宽裕也不予置评。郭台铭办公室则说，要等到征召结果出来才做评论。

据台湾《上报》报道，挺郭派的国民党立委陈玉珍原订星期二早上11时参加的“呼吁国民党中央征召郭台铭先生参选2024总统记者会”临时被取消，联电荣誉副董事长宣明智晚间原订在喜来登请客楼要办的“挺郭宴3.0”也被取消。

针对取消的原因，陈玉珍称，自己只是受邀出席记者会，不知道为何取消；宣明智的黄姓特助则转述指出，外界对该餐会有太多误解、太多麻烦事，因此决定“择日再聚”。

不过，支持征召郭台铭的彰化县议长谢典林称，目前彰化县议会连署支持郭台铭选总统的情况良好，且包含屏东县议长周典论、南投县议长何胜丰、苗栗县议长李文斌和新竹市议长许修睿等都有签名，副议长也有10多名共同连署支持郭参选。