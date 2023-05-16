中国常驻联合国代表：要以最大紧迫感推动政治解决乌克兰危机

联合国安理会星期一（5月15日）举行乌克兰人道问题公开会，中国常驻联合国代表张军在会上强调，要以最大的紧迫感推动政治解决危机。

根据中新社报道，联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思当天作通报表示，战火中的乌克兰平民无论身处何地都需要且理应得到人道主义救援，有关各方应依照国际法给予救援人员完全的准入，促成“人道主义救济快速且畅通无阻通行”，国际社会要继续为人道主义粮食援助行动提供可预测的供应。

张军在会上发言说，乌克兰危机仍在延宕之中，人道局势始终十分严峻，危机的外溢影响持续显现。国际社会要采取积极行动减缓冲突带来的人道后果，为推动局势缓和降温、早日停火止战作出共同努力。

他强调四点，第一，要全力减轻平民遭受的伤害和痛苦。冲突方应该全力保护平民和民用设施安全。妇女儿童是武装冲突中最脆弱的群体，要给予特殊照顾。中方欢迎国际社会包括人道机构在中立、公正原则基础上，扩大对所有受影响民众的救援，推进对民用基础设施的修复工作。中方支持黑海粮食外运协议和俄罗斯粮食化肥出口备忘录得到均衡、全面、有效执行，支持联合国为此发挥重要作用，消除俄罗斯粮食化肥出口面临的现实障碍。

第二，要守好核安全红线。核武器用不得，核战争打不得。乌克兰境内核电站设施安全和安保问题事关上亿人口的安危福祉。中方呼吁保持最大理性克制，避免可能加剧对抗、导致误判的言行。中方支持国际原子能机构总干事同俄乌双方保持沟通，为维护民用核设施的安全安保发挥重要作用。

第三，要重视和管控冲突应对的外溢影响。世界经济正面临新的衰退风险，需要各国协调行动，共同维护全球粮食、能源、金融市场稳定。但是，单边制裁一轮接着一轮，“长臂管辖”越伸越长，不仅造成严重的人道主义后果，也破坏了全球产业链供应链。美国等有关国家应该认真反思，立行立改，为发展中国家发展经济和改善民生创造条件，不要一边搞经济胁迫，一边却炮制指责其他国家搞经济胁迫的叙事。

他指出，单边制裁没有国际法依据，正在引发越来越多国家的反感和反对。所谓“基于规则的国际秩序”同样在法理和实践中存在很大问题，既不能成为美国等有关国家滥施单边制裁的借口，也得不到国际社会广泛支持和认同。

第四，要以最大的紧迫感推动政治解决危机。各方要为推动对话谈判创造条件，而不是火上浇油、激化矛盾，试图从中渔利。中方在乌克兰问题上始终站在和平一边，中方做的一切就是劝和促谈。

中国政府欧亚事务特别代表李辉星期一启程访问乌克兰，就乌克兰危机商讨”政治解决方案”。他是去年2月俄乌战争爆发以来，到访乌克兰的最高级别中国官员。他的出访时间正值乌克兰开始展开大反攻，以夺回被俄罗斯占领的领土的时候。

在此之前，中国国家主席习近平4月下旬与乌克兰总统泽连斯基进行了一次通话。这是两位领导人自战争爆发以来首次对话。