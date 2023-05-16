中国期刊披露中美军机南中国海对峙 美反潜机自毁声纳浮标

中国船舶工业期刊论文披露2021年的一起中美军机南中国海对峙事件，称美反潜机在中国军机抵近侦查后立即自毁声纳浮标。论文主要分析美军P-8A反潜机声纳浮标战术的应对方式。

据观察者网报道，中国国家级船舶工业期刊《舰船电子对抗》4月25日刊载题为《P-8A反潜巡逻机声纳浮标战术应用分析及情报支援研究》的论文。

论文摘要指出，来自中国解放军95510部队的研究团队分析了平时和战时美军P-8A反潜巡逻机在南中国海活动对中国的主要威胁，对P-8A在南中国海活动期间声纳浮标战术应用进行了研究，并从干扰预防、航线规避和突破手段三个方面，对P-8A反潜巡逻机声纳浮标提出针对性电子对抗情报支援策略。

在这篇论文的“P-8A声纳浮标战术运用分析”部分，论文的第一作者、来自解放军95510部队的刘东青及其团队披露了一起发生在2021年初的中美对峙事件。

根据论文所配示意图，2021年1月5日，一架美军P-8A反潜巡逻机靠近距香港约150公里的水面上空，正在该地区进行海军演习的解放军马上派出了一支响应部队，但该部队的规模和性质并未披露。

论文称，当中国侦察机进入有效侦获距离时，浮标上行信号陆续消失，当反潜任务完成后，美军立即下传自毁控制指令，及时将浮标沉入海底自毁，意在防范中国解放军有效侦收，防止泄密或被解放军打捞；P-8A反潜作业流程管控严格，P-8A在任务结束后立即关闭浮标信号。

论文说，近年来，美P-8A反潜巡逻机频繁在南中国海对华进行侦察监视，持续感知战场态势，强化水下目标监控，采取降高战术动作，在解放军潜艇活动区域或重要水域航道投放浮标、接收声纳信号以进行搜潜，目的是跟监封堵、压缩规制中国海军水下兵力活动，对解放军事信息安全和空防战备构成较大威胁和挑战。

论文分析，根据作业海域的实际气象条件，P-8A习惯选择60米的最佳飞行高度，使用警戒雷达、电子侦察仪或红外侦察仪，飞抵目标区上空对目标进行大范围搜索。当P-8A型巡逻机发现潜艇活动迹象时，即布设主动声纳浮标或主、被动声纳浮标阵，飞机则在浮标阵附近飞行，监控声纳浮标信号，进一步查明潜艇。

论文作者认为，美军P-8A反潜巡逻机未来将持续在南中国海频繁投放声纳浮标，“我们需要加快对其进行深入的情报侦察和分析研究，进一步掌握其声纳浮标布阵方式、战术应用及作战使用特点，为未来可能的军事斗争做好准备。”